Van Bokhoven over rapport turnbond: er moet iets gebeuren

Sport
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 14:17
anp040925125 1
ARNHEM (ANP) - Oud-bondscoach Bram van Bokhoven, momenteel interim technisch directeur bij turnbond KNGU, herkent zich in de conclusies uit het rapport van Jeroen Bijl over het topsportsysteem bij de bond. Het onderzoek laat zien dat er veranderingen nodig zijn op het gebied van leiderschap, structuur en cultuur.
"De dingen die Jeroen heeft geconcludeerd, zijn voor veel mensen herkenbaar," zegt Van Bokhoven tegen het ANP. "Het is goed dat het nu op papier staat, de urgentie wordt daarmee benadrukt. Maar: papier verdwijnt makkelijk in een la. Dat kan en mag niet, er móét nu iets gebeuren."
"Het onderzoek legt de vinger op de zere plekken, in meerdere geledingen", zegt hij. "Vanuit onze topsportmentaliteit is de eerste reactie: oké, dit is het advies, en wat gaan we nu doen? Het creëert bewustzijn, maar de echte uitdaging zit in de vertaling naar concrete stappen."
Concreet
Volgens Van Bokhoven zal er richting de WK in oktober, waar hij nog als interim optreedt, nog niet veel van de stappen zichtbaar zijn. "Voordat ik wegga als interim moeten de adviezen wel geconcretiseerd zijn naar duidelijke plannen", zegt hij.
Het rapport stelt onder andere een tweehoofdige technische leiding voor. Van Bokhoven ziet daar zeker potentie in. "Ik vind dat een kansrijk model, zeker voor een sport als turnen. We kennen in andere sporten ook succesvolle voorbeelden van tweekoppig leiderschap. Het draait erom of het duo elkaar aanvult en kan samenwerken."
Van Bokhoven combineert zijn rol als interim-td met zijn werk als prestatiemanager bij sportkoepel NOC*NSF.
