IGJ bezorgd over seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorg

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich "grote zorgen" over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de zorg. Volgens de inspectie doen nog veel instellingen te weinig om dit gedrag te voorkomen en is actie nodig om de zorg veilig te houden.

Vorig jaar kreeg de inspectie 330 meldingen over zorgverleners die zich seksueel grensoverschrijdend gedroegen tegenover patiënten en cliënten. In vergelijking met 2023 gaat het om ongeveer evenveel gevallen, maar volgens de inspectie is dit slechts "het topje van de ijsberg". De inspectie verwijst naar cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum waaruit blijkt dat afgelopen jaar 11.000 mensen aangaven slachtoffer te zijn geworden van dit soort gedrag door een arts of andere zorgverlener.

Veel zorginstellingen ondernemen pas actie als het misgaat. De gehandicaptenzorg heeft meer aandacht voor preventie en de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuizen werken nog aan de juiste aanpak, aldus de inspectie.