Veel meer seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorg dan gedacht

Van de fysiotherapeut die zegt: 'Wat heb je mooie billen. Zullen we zo nog iets gaan drinken?' of schunnige appjes, tot onnodig lichamelijk onderzoek en gewelddadige verkrachtingen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg komt veel vaker voor dan gedacht, blijkt volgens de Volkskrant uit een dinsdag verschenen onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Inspecteur Selini Roozen-Vlachos, auteur van het boek #MeToo in de zorgrelatie, is "enorm geschrokken" van de uitkomsten. Sinds de uitzending van het tv-programma Boos over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland ging het aantal meldingen flink omhoog, tot 330 in 2024. Maar het werkelijke aantal, blijkt uit de analyse van CBS-cijfers, ligt vele malen hoger: rond de 11.000 gevallen.

"En dat is nog een zuinige schatting", zegt Roozen-Vlachos. "Want jongeren onder de 16 jaar en cliënten binnen zorginstellingen zijn daarbij niet meegeteld." Bij 44 procent van de meldingen die bij de inspectie binnenkwamen, vond het incident plaats in een instelling.