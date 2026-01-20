ECONOMIE
IJ-tunnel langer dan jaar dicht, grote impact op bereikbaarheid

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 12:40
anp200126129 1
AMSTERDAM (ANP) - De IJ-tunnel gaat vanaf de zomer van 2027 ruim een jaar dicht. De afsluiting heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van Amsterdam, de regio en in het bijzonder Amsterdam-Noord, aldus de gemeente. De tunnel, die het centrum met het stadsdeel Noord verbindt, is aan groot onderhoud toe.
De gemeente wil met belanghebbenden bespreken welke maatwerkoplossingen de gevolgen voor de bereikbaarheid kunnen verminderen. Dan gaat het bijvoorbeeld om afspraken over werktijdspreiding of het "anders organiseren van reisbewegingen". Omleidingsroutes kunnen ook overlast veroorzaken, verwacht de gemeente. Ook daarover wil ze met bewoners in gesprek.
De werkzaamheden staan gepland tussen 1 juli 2027 en 1 november 2028. Onder meer het bewakings- en beveiligingssysteem, de ventilatie, de verlichting en het asfalt moeten worden onderhouden of vervangen.
