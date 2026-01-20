Autofabrikant Renault bouwt mee aan Franse militaire drones

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Renault gaat helpen bij het opzetten van een militaire drone-industrie, meldt het bedrijf. De Franse autofabrikant zegt daarmee in te gaan op een verzoek van het Franse ministerie van Defensie.

De autobouwer, bekend van de Mégane en Twingo, denkt een bijdrage te kunnen leveren met zijn kennis van ontwerpen, industrialiseren en op grote schaal produceren van hightech producten. Renault gaat samenwerken met het Franse defensiebedrijf Turgis Gaillard.

Franse media melden dat de locaties van Renault in Cléon en Le Mans gebruikt worden. Renault zegt zelf daar nog geen uitspraak over te kunnen doen.