ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Autofabrikant Renault bouwt mee aan Franse militaire drones

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 12:37
anp200126128 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Renault gaat helpen bij het opzetten van een militaire drone-industrie, meldt het bedrijf. De Franse autofabrikant zegt daarmee in te gaan op een verzoek van het Franse ministerie van Defensie.
De autobouwer, bekend van de Mégane en Twingo, denkt een bijdrage te kunnen leveren met zijn kennis van ontwerpen, industrialiseren en op grote schaal produceren van hightech producten. Renault gaat samenwerken met het Franse defensiebedrijf Turgis Gaillard.
Franse media melden dat de locaties van Renault in Cléon en Le Mans gebruikt worden. Renault zegt zelf daar nog geen uitspraak over te kunnen doen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

ANP-544358556

Zijn de dagen van het kapitalisme geteld? ‘Het antikapitalisme is populairder dan ooit’

Loading