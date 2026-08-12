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IJsland verwacht 80.000 bezoekers voor totale zonsverduistering

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 15:00
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REYKJAVIK (ANP/RTR) - Tienduizenden mensen maken zich woensdag in IJsland op om de totale zonsverduistering te bekijken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar, en de eerste in IJsland sinds 1954. Het land, dat ongeveer 400.000 inwoners telt, verwacht tot 80.000 bezoekers voor het natuurverschijnsel.
In Reykjavik zijn net als in Nederland speciale eclipsbrillen al dagen uitverkocht. De totale verduistering is alleen in het westen van IJsland te zien en duurt daar maximaal 2 minuten en 13 seconden. De autoriteiten waarschuwen voor verkeersdrukte en roepen mensen op vroeg te vertrekken.
Voor een groot deel van het gebied waar de eclips te zien is, worden bewolking en regen voorspeld. Ook NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zet onder meer een vliegtuig en onderzoeksballonnen in voor wetenschappelijk onderzoek.
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