Monique Smit wil heel graag weer contact met haar broer: "Maar Jan is nog steeds kwaad"

Jan en Monique Smit hebben al jaren geen contact. Story weet nu te melden dat dat niet aan Monique ligt. Die wil wel.

De reden voor de breuk is dat Monique flink geroddeld zou hebben over haar broer, toen het even niet zo goed met hem ging en hij tijdelijk in Monnickendam woonde. Ze zou zelfs uit de school zijn geklapt over zijn vreemdgaan.

Dat zou tot de eerste crisis hebben geleid tussen Jan en zijn nu ex Liza Plat. “Want als zijn familie het al over vreemdgaan had, waarom zou het dan niet waar zijn? Jan ontkende dat hij Liza bedroog en verbrak, tot groot genoegen van Liza, het contact met Monique”, aldus Story.

Monique is nu klaar met de ruzie. Ze zong laatst een nummer van Jan en zei dat ze best een duet wil opnemen met haar broer. “Zelfs hier in het dorp spreekt ze haar wens om weer contact met Jan te hebben openlijk uit. De timing is opmerkelijk. Ze heeft jarenlang niet over de ruzie gesproken”, laat een ingewijde weten.

Op de socials volgt Monique haar broer ook weer. “Maar hij wil er niets van weten. Het zegt genoeg dat hij zijn eigen zus niet volgt.” Volgens de insider is de kans klein dat de twee weer nader tot elkaar komen. “Omdat Jan nog altijd kwaad zou zijn om de rol die Monique heeft gespeeld in zijn huwelijksproblemen.”