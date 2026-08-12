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Zijn mooie mensen echt gelukkiger? Mooie mannen wel, mooie vrouwen niet

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
woensdag, 12 augustus 2026 om 15:12
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Mooie mensen zijn gelukkiger. Dat is een conclusie die al vaker uit psychologisch onderzoek naar voren kwam. Maar nieuw onderzoek laat zien dat het verhaal een stuk genuanceerder is. Vooral voor vrouwen blijkt uiterlijk veel minder bepalend voor levensgeluk dan vaak wordt gedacht.
Onderzoekers van de Tsjechische Academie van Wetenschappen analyseerden gegevens van ruim 2.200 volwassenen tussen de 16 en 60 jaar. De deelnemers beoordeelden zelf hoe aantrekkelijk ze zichzelf vonden. Daarnaast kregen onafhankelijke beoordelaars foto's van de deelnemers te zien om hun aantrekkelijkheid objectief vast te stellen. Ook keken de onderzoekers naar onder meer zelfvertrouwen, persoonlijkheid, relatiestatus, werk en algemene levenstevredenheid.
Op het eerste gezicht bevestigde het onderzoek eerdere studies: mensen die als aantrekkelijker werden beoordeeld, waren gemiddeld ook tevredener met hun leven. Maar zodra de onderzoekers onderscheid maakten tussen mannen en vrouwen, ontstond een opvallend verschil.
Bij mannen bleek fysieke aantrekkelijkheid rechtstreeks samen te hangen met meer levensgeluk. Mannen die door anderen als knapper werden gezien, waren gemiddeld tevredener met hun leven, zelfs wanneer rekening werd gehouden met factoren als persoonlijkheid en zelfvertrouwen. Hoewel ook emotionele stabiliteit en een positief zelfbeeld belangrijk waren, had aantrekkelijkheid de sterkste directe invloed.

Bij vrouwen geen voordeel

Bij vrouwen lag dat heel anders. Daar bleek schoonheid op zichzelf geen directe voorspeller van levensgeluk. Zowel objectieve als zelf ervaren aantrekkelijkheid hing niet rechtstreeks samen met hoe tevreden vrouwen waren met hun leven.
Dat betekent niet dat uiterlijk helemaal geen rol speelt. Aantrekkelijke vrouwen bleken gemiddeld wel iets meer zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit te hebben, en juist die eigenschappen waren weer sterk verbonden met een hogere levenstevredenheid. Met andere woorden: schoonheid werkte indirect, via psychologische factoren, en niet als directe bron van geluk.
Volgens de onderzoekers laat dit zien dat levensgeluk veel complexer is dan alleen een knap uiterlijk. Zeker voor vrouwen lijken een gezond zelfbeeld en emotionele veerkracht belangrijkere ingrediënten voor een gelukkig leven dan voldoen aan schoonheidsidealen.

Zelfvertrouwen is belangrijker

De studie onderstreept bovendien dat aantrekkelijkheid niet voor iedereen hetzelfde betekent. Hoe iemand zichzelf ziet, hoe anderen die persoon beoordelen en welke maatschappelijke verwachtingen daarbij een rol spelen, verschillen sterk per individu én per geslacht.
De belangrijkste les? Een verzorgd uiterlijk kan misschien voordelen opleveren, maar wie duurzaam gelukkiger wil worden, heeft waarschijnlijk meer aan het versterken van zelfvertrouwen, sociale relaties en mentale weerbaarheid dan aan het najagen van het perfecte uiterlijk.
Bron: Psychology Today

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