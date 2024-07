Ik ga campagne voeren voor Harris, zegt Biden

WASHINGTON (ANP) - Joe Biden gaat campagne voeren voor vicepresident Kamala Harris en heeft zijn campagnestaf opgeroepen om haar te steunen als Democratische kandidaat voor de verkiezingen in november. Dat zei de Amerikaanse president in een telefoongesprek met zijn team maandag, dat voor iedereen was te horen voorafgaand aan een speech van Harris.

Biden, die onder druk van partijgenoten en medestanders zondag zijn campagne staakte, zei dat hij voor Harris alles gaat doen wat ze hem vraagt in de aanloop naar de verkiezingen van 5 november. Gelijktijdig maakte Harris bekend dat Bidens campagnemanagers Jen O'Malley en Julie Chávez Rodriguez voortaan haar campagneteam zullen aanvoeren.

Tijdens het gesprek met zijn campagnemedewerkers beloofde Biden, die nog steeds herstelt van covid, ook nog dat hij zich in de laatste maanden van zijn ambtstermijn zal blijven inzetten voor een einde aan de oorlog in Gaza. "Ik zal nauw samenwerken met de Israëli's en met de Palestijnen om te proberen een oplossing te vinden om de oorlog in Gaza te beëindigen, vrede in het Midden-Oosten te bereiken en alle gijzelaars naar huis te krijgen", zei Biden.