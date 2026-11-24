UTRECHT (ANP) - Door de HPV-vaccinatie worden bij de Nederlandse kinderen die nu 9 jaar of jonger zijn bijna 12.800 kankerdiagnoses op latere leeftijd voorkomen. Dat hebben het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Erasmus MC berekend.

Bij de berekening is uitgegaan van de huidige vaccinatiegraad voor HPV. Van de meisjes wordt 65 procent gevaccineerd en van de jongens 57 procent. Dat zijn relatief lage percentages. De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt bij meisjes een vaccinatiegraad van 90 procent aan.

HPV staat voor humaan papillomavirus en veel mensen raken er ooit mee besmet, vooral door seksueel contact. De meesten merken dat niet, maar bij sommige mensen kan het virus leiden tot kanker. Vooral voor baarmoederhalskanker is er verhoogd risico. Bij mannen gaat het vaak om mondkeelholtekanker. Verder kan ook kanker van de anus, vagina, vulva en penis ontstaan.

Universitair docent Jan Hontelez van het Erasmus MC geeft aan dat dit de eerste keer is dat dit op deze manier is berekend bij HPV. "Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de directe bescherming van vaccinatie, maar ook naar de extra bescherming die ontstaat doordat minder mensen het virus verspreiden. Zo wordt zichtbaar welke totale gezondheidswinst met HPV-vaccinatie kan worden bereikt."

Meisjes en jongens krijgen de vaccinatie tegen HPV veelal rond de leeftijd van 10 jaar. Maar niet alle ouders laten hun kinderen vaccineren en dat heeft volgens het IKNL en Erasmus MC meerdere redenen. Zo bestaan er bij ouders twijfels en misverstanden over de veiligheid, noodzaak en effectiviteit van het vaccin.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er nog nooit ernstige, blijvende bijwerkingen gevonden. Kinderen krijgen er geen vermoeidheidsklachten van en meisjes worden niet onvruchtbaar, verzekert het RIVM.