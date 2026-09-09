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Illegale markt bleef rol spelen in eerste maanden van wietproef

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:07
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DEN HAAG (ANP) - In de eerste maanden van het experiment met legale wietteelt bleef de illegale cannabismarkt een rol spelen. Onderzoekers zien op dat punt nog geen grote verschillen tussen gemeenten die wel en niet meedoen, staat in het eerste rapport sinds het begin van de wietproef. Ze willen in deze fase nog geen definitieve conclusies trekken.
In vragenlijsten gaven cannabisgebruikers onder meer aan dat ze buiten de coffeeshop inkopen doen vanwege de prijs, of omdat ze dan meer in één keer kunnen kopen. In gemeenten die aan het experiment meedoen, daalde de prijs van wiet sneller dan elders, maar steeg de prijs van hasj juist harder.
Ministers David van Weel (Justitie) en Sophie Hermans (Volksgezondheid), beide VVD, hebben het eerste rapport sinds de start van het experiment woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze beamen dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. "Het experiment kende opstartproblemen", schrijven ze. De overgang verliep stroef, onder meer door zorgen over het aanbod van hasj.
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