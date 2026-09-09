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Spanje krijgt miljoenen van Brussel voor Ceuta

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:05
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BRUSSEL (ANP) - Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. Dat maakte het dagelijks bestuur van de EU woensdag bekend. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken.
Het geld is bedoeld voor maatregelen om de grensbewaking, de grensbeveiliging en de infrastructuur voor veiligheid te verbeteren, alsook voor de extra inzet van mensen en materieel. Daarnaast wordt het geld besteed aan faciliteiten voor de screening van migranten en ter ondersteuning van de terugkeer van personen die nog illegaal in Ceuta verblijven.
De opvangcapaciteit in Ceuta wordt vergroot, onder meer voor minderjarigen.
Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel (EUAA) gaan operationele steun verlenen, zo hebben de drie aan Spanje laten weten. Spanje had dat verzocht.
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