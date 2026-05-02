Illegale rave in Frankrijk trekt tienduizenden feestgangers

BOURGES (ANP/AFP) - Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft tot zo'n 40.000 feestgangers bijeengebracht. De autoriteiten waarschuwden voorafgaand aan de rave voor gevaren in de vorm van onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog.

De autoriteiten schatten dat het aantal ravers zaterdagochtend op ongeveer 20.000 stond en in de avond was toegenomen tot tussen de 35.000 en 40.000. Er zijn geen grote incidenten geweest. Wel moest er een onontplofte granaat worden weggehaald.

De rave, die vrijdag begon, komt nu strengere regels voor illegale feesten in aantocht zijn. Het Franse parlement werkt aan wetgeving met celstraffen voor organisatoren en boetes voor bezoekers.

Bij de rave zijn circa 600 politieagenten en 45 brandweerlieden actief. Volgens Edith Raquin, de burgemeester van het nabijgelegen dorpje Cornusse, komen de ravers over als "vreedzame mensen" en vinden sommige oudere inwoners het leuk om met hen te praten.