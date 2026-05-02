Norris rijdt 'vrij ontspannen' naar eerste zege van het seizoen

MIAMI (ANP) - Lando Norris was na afloop van zijn gewonnen sprintrace bij de Grote Prijs van Miami tevreden met zijn start van het raceweekend. "Het is fijn om weer op de hoogste trede te staan, ook al is het maar een sprintrace", zei de wereldkampioen van McLaren na zijn eerste zege van het seizoen.

"Het was een goede dag voor ons en het team heeft het geweldig gedaan met de updates", zei Norris. "Het lijkt alsof iedereen hetzelfde zegt, maar die van ons hebben dit weekend echt geholpen. Ik ben blij dat ik dit voor het team heb kunnen waarmaken."

"Het was heet en zweterig, maar ik kon blijven pushen. Ik was echter ook vrij ontspannen en maakte geen fouten. Een goede start van het weekend, maar nu moeten we het allemaal opnieuw gaan doen", keek Norris vooruit naar de hoofdrace van zondag.

Norris kwam tijdens de seizoensstart nog niet echt in de buurt van zijn prestaties van vorig seizoen, waarin hij Max Verstappen net aftroefde in de titelrace. Hij pakte 25 punten uit de eerste drie races en bezette de vijfde plaats in de WK-stand.