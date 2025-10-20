Illegale volgcookies op sites van zeven politieke partijen

DEN HAAG (ANP) - Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) heeft kort voor de verkiezingen op de websites van zeven politieke partijen illegale volgcookies ontdekt. Na een waarschuwing hebben vijf partijen toegezegd hun websites aan te passen. Alleen 50Plus en Forum voor Democratie (FVD) hebben niet gereageerd, meldt de stichting maandag.

Naast FVD en 50Plus ging het om BBB, ChristenUnie, DENK, JA21 en NSC. Zij verzamelden zonder toestemming gegevens van bezoekers en stuurden die door naar derden, onder meer via cookies en pixels. Op 10 oktober kregen zij van de stichting een schriftelijke waarschuwing hierover. "Het is pijnlijk dat politieke partijen dit soort volgcookies gebruiken. Zij hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het respecteren van privacy", stelt Anouk Ruhaak, voorzitter van SDBN. De stichting is blij dat vijf van de partijen de problemen erkennen en hun websites "in lijn brengen met de wet". "Toch is het zorgelijk dat hier een waarschuwende brief voor nodig was."