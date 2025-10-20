CO2 in de atmosfeer op nieuw recordhoogte

We hebben het er niet meer over - de wolf is immers belangrijker - maar de mensheid gaat er over 50 jaar aan als we niks doen.

Het mondiale gemiddelde CO2-gehalte steeg met 3,5 delen per miljoen (ppm) tot 423,9 ppm vorig jaar, en de arde neemt steeds minder CO2 op. En die stijging neemt niet af, maar versnelt. Bovendien versnelt de klimaatcrisis zichzelf. Bosbranden dragen steeds meer CO2 bij.

Deze ontwikkeling past in een trend van versnellende jaarlijkse toename — het groeitempo is sinds de jaren zestig verdrievoudigd. De laatste keer dat de aarde vergelijkbare CO2-concentraties kende was 3 tot 5 miljoen jaar geleden.

Het teveel aan CO2 zal nog eeuwenlang een opwarmend effect hebben, waarschuwt de WMO. “De door CO2 en andere broeikasgassen vastgehouden warmte stuwt ons klimaat op en leidt tot extremer weer,” aldus Ko Barrett van de WMO.

De belangrijkste oorzaken waren voortdurende uitstoot door fossiele brandstoffen, een piek in uitstoot door bosbranden, en een afname van de koolstofopname door de oceanen en het land. De recente El Niño zorgde in 2024 voor hogere temperaturen, meer bosbranden en droogte, onder andere in het Amazonegebied. De hoeveelheid verloren tropisch bos in 2024 was dubbel zo groot als in 2023. “Het is normaal dat sommige tropische gebieden droger zijn tijdens warme El Niño-jaren zoals 2024,” zegt Richard Allan van de Universiteit van Reading.