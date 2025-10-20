Het Louvre: dit is er gestolen

Op zondag 19 oktober vond kort na de opening van het Louvre een spectaculaire inbraak plaats, toen een commando van vier misdadigers acht juwelen uit de19eeeuw met een "onschatbare erfgoedwaarde" – volgens het ministerie van Cultuur – buitmaakte en vervolgens vluchtte. Le Monde publiceert foto's van de gestolen stukken.
De kroon van keizerin Eugénie, door Alexandre-Gabriel Lemonnier.
Diadeem van keizerin Eugénie.
Grote corsage-strik van keizerin Eugénie (broche)
Broche, ook wel "relikwiebroche" genoemd.
Diadeem, halsketting en oorbellen uit de saffieren parure van koningin Marie-Amélie en koningin Hortense
Halsketting en oorbellen uit de smaragden sieradenset van keizerin Marie-Louise.