Het Louvre: dit is er gestolen

Cultuur
door Ans Vink
maandag, 20 oktober 2025 om 11:12
Op zondag 19 oktober vond kort na de opening van het Louvre een spectaculaire inbraak plaats, toen een commando van vier misdadigers acht juwelen uit de19eeeuw met een "onschatbare erfgoedwaarde" – volgens het ministerie van Cultuur – buitmaakte en vervolgens vluchtte. Le Monde publiceert foto's van de gestolen stukken.
De kroon van keizerin Eugénie, door Alexandre-Gabriel Lemonnier. 
Diadeem van keizerin Eugénie.&nbsp;
Grote corsage-strik van keizerin Eugénie (broche)
Broche, ook wel "relikwiebroche" genoemd.&nbsp;
Diadeem, halsketting en oorbellen uit de saffieren parure van koningin Marie-Amélie en koningin Hortense
Halsketting en oorbellen uit de smaragden sieradenset van keizerin Marie-Louise.

