Impact cyberaanvallen steeds vaker merkbaar in dagelijks leven

DEN HAAG (ANP) - De impact van cyberaanvallen is steeds vaker te merken in het dagelijkse leven buiten de digitale wereld om, schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het jaarlijkse Cybersecuritybeeld. De incidenten hebben nog niet geleid tot "maatschappelijke ontwrichting of significante impact op de nationale veiligheid", maar die potentie was er wel, volgens de NCTV.

Voorbeelden die de coördinator noemt, zijn de toegang van hackers tot systemen van het Openbaar Ministerie. Als reactie daarop werd het OM een tijd losgekoppeld van het internet, wat impact had op de werkzaamheden. De NCTV noemt nog meer ddos-aanvallen en hacks met een impact op de maatschappij, zoals het stelen van persoonlijke gegevens van vrouwen bij een laboratorium in Rijswijk

In het rapport schrijft de NCTV ook dat de cyberdreigingen steeds diverser worden. De mogelijkheden om instanties aan te vallen of te hacken worden steeds groter, ook doordat kunstmatige intelligentie daar een steeds grotere rol in speelt.

Vorig jaar constateerde de NCTV al dat China en Rusland steeds meer en verschillende aanvallen op het Westen uitvoeren en dat beeld is niet veranderd. "We zien dat de digitale dreiging onverminderd in beweging is. De geopolitieke verhoudingen veranderen", aldus directeur van de NCTV Esther van Beurden. "Statelijke actoren breiden cyberprogramma's uit en maken gebruik van staatsgesteunde groeperingen of bedrijven om cyberaanvallen uit te voeren. Ook heeft geopolitiek invloed op onze digitale afhankelijkheden waardoor die risicovol kunnen worden."