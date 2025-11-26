Beheerder DigiD vindt zorgen over Amerikaanse overname onterecht

DEN HAAG (ANP) - Logius, de beheerder van identiteitsverificatiesysteem DigiD, vindt zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname onterecht. Volgens het overheidsagentschap is en blijft DigiD Nederlands, ook wanneer clouddienstenleverancier Solvinity wordt overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl.

Logius beheert DigiD, maar het platform waarop DigiD draait wordt geleverd door Solvinity en draait in een overheidsdatacentrum. Demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) uitte onlangs zorgen over de overname van Solvinity. Het kabinet wil juist minder afhankelijk zijn van Amerikaanse techbedrijven.

Logius begrijpt dat de deal vragen oproept. Daarom is het agentschap samen met het ministerie ook bezig met een onderzoek naar de mogelijke impact.

Met zijn verklaring woensdag lijkt Logius vooruit te lopen op de onderzoeksuitkomsten. DigiD regelt volgens Logius uitsluitend veilige toegang tot organisaties als de Belastingdienst en verstrekt daarbij enkel een versleuteld burgerservicenummer (BSN), dat voor Solvinity niet zichtbaar is.