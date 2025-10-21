In 2040 rond de 700.000 betaalbare huizen nodig

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft de komende vijftien jaar rond de 700.000 betaalbare huizen nodig. Dit zijn sociale en middenhuurwoningen en koophuizen van minder dan 390.000 euro. Dat staat in een rapport over de verwachte ontwikkeling van de woningmarkt van ABF Research in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting.

Afhankelijk van hoe de economie en inkomens zich ontwikkelen de komende jaren, moet 55 tot 63 procent van de nieuwbouw in dit betaalbare segment vallen. Dat zijn 670.000 tot 750.000 woningen. Voor sociale huur gaat het om 23 tot 33 procent, dat zijn 280.000 tot 400.000 huizen.

In totaal zijn er 1,2 miljoen huizen nodig tussen 2025 en 2039. Om dat aantal te bereiken, moeten jaarlijks gemiddeld zo'n 70.000 huizen bijgebouwd worden.

Het ministerie wil dat twee derde van de nieuwe huizen betaalbaar is en 30 procent voor de sociale sector is. Veel politieke partijen spreken tijdens de verkiezingscampagne de wens uit om 100.000 huizen per jaar bij te bouwen.