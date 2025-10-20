ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zorgwekkende hoeveelheid lood in eiwitshakes

gezondheid
door Jeannette Kras
maandag, 20 oktober 2025 om 15:35
ANP-537345533
De wereldwijde verkoop van eiwitpoeders en kant-en-klare eiwitdranken is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Alleen al in de afgelopen twee jaar ging er ruim 32 miljard dollar om in de markt. Maar volgens een nieuw onderzoek van Consumer Reports zitten sommige van die populaire producten vol met lood, cadmium en arseen, stoffen die in hoge doses schadelijk zijn voor de gezondheid.
De onderzoekers lieten 23 verschillende eiwitproducten testen in een onafhankelijk laboratorium. Van die producten overschreed bijna driekwart de veiligheidsgrens die de organisatie zelf hanteert: 0,5 microgram lood per portie. Vier producten zaten zelfs boven het maximale niveau dat de Amerikaanse FDA aanhoudt voor kinderen en twee eiwitshakes bevatten bijna evenveel lood als de dagelijkse limiet voor zwangere vrouwen.
Vooral plantaardige eiwitten zijn vervuild
De onderzoekers ontdekten dat plantaardige eiwitpoeders gemiddeld negen keer zoveel lood bevatten als eiwitten op basis van zuivel en twee keer zoveel als eiwitten uit vlees. Dat komt doordat sommige planten, zoals erwten, rijst en sojabonen, zware metalen opnemen uit de bodem waarin ze groeien. Ook luchtvervuiling, pesticiden en kunstmest kunnen bijdragen aan de vervuiling.
Zware metalen zoals lood en cadmium komen van nature voor in gesteente en grond, waardoor een kleine blootstelling onvermijdelijk is. Maar langdurige inname kan leiden tot zenuwschade, een verhoogde bloeddruk, botverweking en een hoger risico op hartziekten en kanker.
Wat kun je zelf doen?
Af en toe een shake met iets meer lood zal geen directe schade veroorzaken, maar dagelijks gebruik van sterk vervuilde producten kan wel degelijk gezondheidsrisico’s opleveren. Deskundigen raden aan om te kiezen voor dierlijke of zuivelgebaseerde eiwitten, die gemiddeld veel schoner zijn.
Daarnaast kan het helpen om af te wisselen tussen merken, producten minder frequent te gebruiken, en – als je plantaardige varianten gebruikt – te kiezen voor biologisch geteelde ingrediënten, die vaak minder zware metalen bevatten.
Bron: Science Alert

Lees ook

7 gekke dingen die intensief sporten met je lichaam doet7 gekke dingen die intensief sporten met je lichaam doet
Waarom sporten in de regen zo gezond isWaarom sporten in de regen zo gezond is
Nuchter sporten: wondermiddel of nutteloze hype?Nuchter sporten: wondermiddel of nutteloze hype?
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539501276

Trump: Zelensky moet Poetin zijn zin geven, 'anders vernietigt Poetin Oekraine".

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

anp201025089 1

Van Hijum: de WIA wordt het nieuwe toeslagenschandaal

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

anp191025125 1

Man (32) aangehouden voor bedreiging Frans Timmermans op terras

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

Loading