Zorgwekkende hoeveelheid lood in eiwitshakes

De wereldwijde verkoop van eiwitpoeders en kant-en-klare eiwitdranken is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Alleen al in de afgelopen twee jaar ging er ruim 32 miljard dollar om in de markt. Maar volgens een nieuw onderzoek van Consumer Reports zitten sommige van die populaire producten vol met lood, cadmium en arseen, stoffen die in hoge doses schadelijk zijn voor de gezondheid.

De onderzoekers lieten 23 verschillende eiwitproducten testen in een onafhankelijk laboratorium. Van die producten overschreed bijna driekwart de veiligheidsgrens die de organisatie zelf hanteert: 0,5 microgram lood per portie. Vier producten zaten zelfs boven het maximale niveau dat de Amerikaanse FDA aanhoudt voor kinderen en twee eiwitshakes bevatten bijna evenveel lood als de dagelijkse limiet voor zwangere vrouwen.

Vooral plantaardige eiwitten zijn vervuild

De onderzoekers ontdekten dat plantaardige eiwitpoeders gemiddeld negen keer zoveel lood bevatten als eiwitten op basis van zuivel en twee keer zoveel als eiwitten uit vlees. Dat komt doordat sommige planten, zoals erwten, rijst en sojabonen, zware metalen opnemen uit de bodem waarin ze groeien. Ook luchtvervuiling, pesticiden en kunstmest kunnen bijdragen aan de vervuiling.

Zware metalen zoals lood en cadmium komen van nature voor in gesteente en grond, waardoor een kleine blootstelling onvermijdelijk is. Maar langdurige inname kan leiden tot zenuwschade, een verhoogde bloeddruk, botverweking en een hoger risico op hartziekten en kanker.

Wat kun je zelf doen?

Af en toe een shake met iets meer lood zal geen directe schade veroorzaken, maar dagelijks gebruik van sterk vervuilde producten kan wel degelijk gezondheidsrisico’s opleveren. Deskundigen raden aan om te kiezen voor dierlijke of zuivelgebaseerde eiwitten, die gemiddeld veel schoner zijn.

Daarnaast kan het helpen om af te wisselen tussen merken, producten minder frequent te gebruiken, en – als je plantaardige varianten gebruikt – te kiezen voor biologisch geteelde ingrediënten, die vaak minder zware metalen bevatten.