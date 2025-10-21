Hoger risico op hart- en vaatziekten in ongezonde woonomgeving

UTRECHT (ANP) - Mensen die wonen in een buurt met weinig mogelijkheden om te wandelen of te sporten en veel restaurants en winkels die ongezond eten verkopen, hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Het risico blijkt tot bijna 5 procent hoger te kunnen liggen, stellen het UMC Utrecht en het Amsterdam UMC op basis van onderzoek.

De onderzoekers keken naar het aantal fastfoodrestaurants en cafés. "Daarnaast namen we het aanwezige groen en de hoeveelheid sportvoorzieningen mee", legt onderzoeker Paul Meijer van het UMC Utrecht uit, "omdat die mensen juist stimuleren om te bewegen."

Door CBS-gegevens van ruim 4 miljoen volwassenen aan deze informatie te koppelen en vervolgens aan informatie over het aantal ziekenhuisopnames en doodsoorzaken, konden de wetenschappers zien waar de kans op hart- en vaatziekten groter was. Een verschil van bijna 5 procent kan volgens Meijer in tien jaar tot duizenden extra zieken leiden.

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Regional Health Europe.