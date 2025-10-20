Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

De Verenigde Staten staan aan een kantelpunt in hun democratische geschiedenis. Onder het tweede presidentschap van Donald Trump krijgt de federale politie, geleid door ICE en onder toezicht van het ministerie van Homeland Security (DHS), steeds meer bevoegdheden om massa-arrestaties uit te voeren, vaak met geweld en zonder controle. Gemeenten, advocaten en zelfs voormalige nationale veiligheidsfunctionarissen slaan alarm: er zijn nauwelijks grenzen meer aan wat federale agenten mogen doen in het kader van Trumps deportatiemissie. Dat staat in een analyse van ProPublica (een soort Amerikaanse Correspondent)

De vergelijking met de SA (Sturmabteilung) is misschien gewaagd, maar niet onredelijk. Historici weten dat het de NSDAP lukte om de democratie in Duitsland te doden omdat Hitler een eigen semi-leger had, dat hij kon loslaten zodra hij macht had.

Burgers beschrijven hoe zwaarbewapende, gemaskerde agenten in onherkenbare auto's mensen arresteren, soms zonder zichtbare identificatie en transparantie.

Dit roept angst op: wie beschermt hen tegen misbruik en w)illekeur?

Zelfs lokale overheden hebben geen greep op deze federale macht, terwijl klachten over geweld en verdwijningen nauwelijks meer in behandeling worden genomen sinds Trumps team de daarvoor bestemde civiele toezichthoudende instanties grotendeels ontmantelde.

Deze ongecontroleerde groei van een “schaduwmacht” volgt het bekende autoritaire draaiboek: civiele beschermingsmechanismen worden afgeschaft en budgetten voor de federale politie spectaculair verhoogd. Kritische stemmen – van mensenrechtenadvocaten tot politici – worden gemarginaliseerd of zelfs opgepakt. Ondertussen blijven gemeenschappen achter met angst, onzekerheid en het gevoel dat fundamentele rechten onder druk staan.

Het is dan ook niet vreemd dat internationale experts dit beleid vergelijken met voorbeelden uit autocratische regimes. Het risico dat dit apparaat uiteindelijk niet alleen tegen migranten, maar tegen iedere “ongewenste” groep kan worden ingezet, is reëel en zorgwekkend. En de macht kan uiteraard ook worden gebruikt als verkiezingen zand dreigen te strooien in de MAGA-macht.