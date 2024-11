In 2050 worden we (gemiddeld) 86,5, denkt het RIVM

De levensverwachting stijgt naar gemiddeld 86,5 jaar in 2050. Dat is bijna vijf jaar langer dan in 2022, meldt het gezondheidsinstituut RIVM in de nieuwe Volksgezondheid Toekomst Verkenning, die elke vier jaar verschijnt.

In 2050 zijn er ongeveer 4,8 miljoen 65-plussers. Van hen zijn er dan 1,94 miljoen 80 jaar of ouder. Op dit moment telt Nederland 3,6 miljoen 65-plussers, onder wie bijna 900.000 mensen van 80 jaar of ouder. "Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen, zowel nu als in de toekomst. Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen blijft naar verwachting iets meer dan drie jaar", staat in de verkenning.

De kans om 65 jaar te worden tussen 2022 en 2050 neemt toe van 91 naar 95 procent en de kans om 85 jaar te worden neemt zelfs toe van 50 procent in 2022 naar 69 procent in 2050. De kans om honderd kaarsjes uit te mogen blazen, wordt in deze periode meer dan drie keer zo groot: in 2050 is deze kans 4 procent.