In bijna alle Amerikaanse staten kan gestemd worden

JUNEAU (ANP) - In bijna alle Amerikaanse staten kan inmiddels gestemd worden. Alaska is de laatste staat waar stembureaus zijn opengegaan. Alleen in Hawaï kunnen de mensen nog niet stemmen.

Nevada was de laatste van de zeven swingstates waar de stembureaus opengingen. Dat was een uur geleden. Het is de kleinste swingstate, met slechts zes kiesmannen te verdelen. De stembureaus in de andere swingstates zijn al een paar uur langer open. Het gaat om Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania en Wisconsin.