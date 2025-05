DE BILT (ANP) - Het KNMI waarschuwt dat er vanaf halverwege de middag in Limburg enkele onweersbuien kunnen ontstaan, het eerst in het zuiden van de provincie. De buien kunnen gepaard gaan met veel regen in korte tijd, hagelstenen tot 2 centimeter en windstoten tot circa 60 kilometer per uur.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden. In het Limburgse heuvelland kan plaatselijk wateroverlast ontstaan, meldt het weerinstituut.