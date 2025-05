Grote brand in leegstaand pand in Den Hoorn, Zuid-Holland

DEN HOORN (ANP) - In een leegstaand pand aan de Hoornseweg in Den Hoorn, vlak bij Delft, is vrijdagavond rond 22:00 uur een grote brand uitgebroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Haaglanden.

De brandweer stuurde om die reden extra materieel. Omliggende panden hield de brandweer nat om uitbreiding te voorkomen. Het pand zelf kan als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden.

Enkele omliggende woningen zijn ontruimd. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners terug kunnen. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen, omdat er veel rook vrijkomt.

Inmiddels is de brandweer aan het nablussen, meldt de veiligheidsregio om 01.15 uur. Hierbij komt nog steeds veel rook vrij. Het nablussen kan nog enkele uren duren.