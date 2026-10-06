Woensdag valt er eindelijk weer flink wat regen. Of je daar iets van merkt, hangt sterk af van waar je woont. Het KNMI heeft teruggekeken op het zomerhalfjaar, en daaruit blijkt dat het neerslagtekort op het ene weerstation ruim twee keer zo groot was als op het andere. Juist waar het tekort het grootst was, haalt één regendag het minst uit.

Zeeland tegenover Groningen

Het neerslagtekort is kort gezegd het verschil tussen wat er verdampt en wat er aan regen valt, opgeteld vanaf 1 april. Het landelijke cijfer is het gemiddelde van 13 weerstations. Volgens het KNMI bereikte dat landelijke tekort half augustus een hoogtepunt van 306 millimeter. Dat is tweeënhalf keer de mediaan: de waarde waar de helft van de jaren boven zit en de andere helft onder.

Per station liep het flink uiteen. In Groningen kwam het tekort op zijn hoogst uit op 205 millimeter. In Kerkwerve op Schouwen-Duiveland was dat 416 millimeter, meer dan het dubbele. Volgens het KNMI kwam dat vooral doordat er in Kerkwerve minder regen viel dan in Groningen, en voor een deel doordat er meer water verdampte.

Dat het zuidwesten er slecht voor stond, was eind augustus al zichtbaar. Het KNMI meldde toen dat het tekort het grootst was in het zuiden en westen, met ruim 300 millimeter. In juli viel landelijk maar 15 millimeter regen, terwijl 78 millimeter normaal is. In het zuidwesten was dat op sommige plekken zelfs maar 3 millimeter.

Een millimeter regen is een liter water per vierkante meter. In Kerkwerve ontbrak op het hoogtepunt dus 416 liter op elke vierkante meter grond.

Zoveel woensdagen heb je nodig

Voor woensdag verwacht het KNMI een dag met zware buien en zon. De verwachte hoeveelheid schommelde op de KNMI-site tussen 7 en 10 millimeter, gemiddeld over het land. Meteo Service rekent op 5 millimeter. Volgens het KNMI kan er plaatselijk flink meer vallen dan het landelijke gemiddelde. Stel dat het woensdag bij jou 10 millimeter regent. Dan heb je zoveel van zulke dagen nodig om het tekort op zijn hoogtepunt weg te regenen:

Groningen (205 millimeter): ruim 20 regendagen

Landelijk gemiddelde (306 millimeter): ruim 30 regendagen

Kerkwerve op Schouwen-Duiveland (416 millimeter): bijna 42 regendagen

In september is het tekort al iets kleiner geworden. Volgens het KNMI stond het landelijk aan het eind van die maand nog op ongeveer 262 millimeter. Daarmee hoort 2026 nog altijd bij de 5 procent droogste jaren. Ook vanaf dat niveau zijn er dus meer dan twintig regenachtige woensdagen nodig.

Er is wel een lichtpuntje. In de zomer verdampt een flinke bui al na een paar zonnige dagen, schreef het KNMI in 2022. In de koude maanden verdampt er volgens het KNMI bijna geen vocht. Regen in de herfst blijft dus beter liggen dan regen in juli.

Wat de opwarming eraan bijdroeg

Het KNMI heeft ook uitgerekend welk deel van het tekort door de opwarming komt. Dat is ongeveer 19 millimeter extra verdamping, zo'n 6 procent van het tekort. In gewone taal: 19 liter water per vierkante meter, ongeveer twee woensdagen regen.

Het grootste deel van het tekort komt dus van iets anders: weinig regen en heel veel zon. De verdamping stijgt mee met de hoeveelheid zonlicht en met de temperatuur, legt het KNMI uit. Het was een zonnige zomer, en met gemiddeld 19,3 graden ook de warmste sinds het begin van de metingen in 1901.

Wat je nu kunt doen