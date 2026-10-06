Volleybalsters naar WK in 2027 in de VS en Canada

NIEUWEGEIN (ANP) - De volleybalsters hebben zich officieel geplaatst voor het WK van 2027 in de Verenigde Staten en Canada. De 32 nationale teams die deelnemen aan het WK zijn na de kwalificatieperiode bekend. Nederland kwalificeerde zich met de tiende plaats op de ranking van de internationale volleybalbond FIVB voor het mondiale eindtoernooi.

De twee gastlanden en kampioen Italië kwalificeerden zich automatisch voor het WK van 2027, dat officieel de FIVB Volleyball Women's World Cup gaat heten. Afgelopen zomer werden daar nog eens vijftien landen aan toegevoegd via de continentale toernooien. De overige veertien teams werden geselecteerd op basis van de FIVB World Ranking.

Het WK vindt plaats in vijf steden: Anaheim, Omaha en Orlando in de VS en Montreal en Quebec City in Canada. De finales worden gespeeld in het Honda Center in Anaheim. De drie beste teams van het WK, die zich nog niet eerder geplaatst hebben, veroveren een ticket voor de Olympische Spelen van 2028.

De loting van het WK vindt voor het einde van dit jaar plaats.