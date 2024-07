In F1-weekend iedere vijf minuten een trein naar Zandvoort

UTRECHT (ANP) - De NS zet tijdens het Grand Prix-weekend in Zandvoort van 23 tot en met 25 augustus extra treinen in. Tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort rijdt elke vijf minuten een trein. "Dit is een enorme logistieke operatie omdat er op een normale dag twee tot vier treinen per uur op dit traject rijden", aldus de NS. Per dag verwacht de NS in het raceweekend zo'n 50.000 treinreizigers. Behalve meer treinen zet de vervoerder daarom ook ruim driehonderd extra medewerkers in.

De dienstregeling wordt in het Formule 1-weekend door het hele land aangepast. Naast de Grand Prix staan namelijk ook andere evenementen op het programma, zoals festival Zand in Almere. Ook werkt ProRail op verschillende plaatsen in het land aan het spoor en is een deel van de NS-medewerkers op vakantie. Door de dienstregeling aan te passen "rijden we de meeste treinen daar waar we de meeste reizigers verwachten", zegt de NS, voor wie het dat weekend "alle hens aan dek" is.

Reizigers moeten rekening houden met grote drukte in de treinen en op de stations richting Zandvoort. De NS adviseert Formule 1-bezoekers de reisplanner te checken en alvast online een Dutch Grand Prix Retour-kaartje te kopen. Dit kan "lange wachtrijen bij kaartautomaten" voorkomen. Tot 14.00 uur mogen er geen fietsen mee in de trein richting Amsterdam, en tussen Amsterdam en Zandvoort geldt dit gedurende het raceweekend de hele dag.