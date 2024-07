Omroep West wil voorlopig geen verslag doen van duels ADO

DEN HAAG (ANP) - Omroep West wil voorlopig geen verslag doen van wedstrijden van ADO Den Haag. De regionale zender mag geen spelers van de club interviewen en heeft daarom besloten tot de maatregel. Omroep West zegt de uitslag en de doelpuntenmakers nog wel te melden. ADO speelt op 10 augustus zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen.

ADO Den Haag liep vorig seizoen promotie naar de Eredivisie mis. Eind mei, vlak na de laatste wedstrijd, publiceerde Omroep West een bericht over spanningen binnen de selectie en onvrede over trainer Darije Kalezic. Zo zouden belangrijke spelers ten overstaan van anderen zijn afgebrand en zou er onenigheid zijn over aankopen en tactische beslissingen.

ADO besloot vorige week dat interviewverzoeken van Omroep West met spelers, trainers en clubbestuurders voorlopig worden afgewezen. De Haagse club klaagt over "feitelijke onjuistheden" in het bericht, die de reputatie van de club en "individuele betrokkenen" zouden schaden.

De zender mag wel verslag doen van trainingen en wedstrijden. Op de site van de omroep zegt hoofdredacteur Henk Ruijl: "Door ADO Den Haag is er een sfeer gecreëerd die niet prettig is. Zeggen dat je welkom bent, maar ondertussen allerlei beperkingen opleggen. Onder die omstandigheden laat ik geen verslaggevers van Omroep West daarnaartoe gaan." Door voorlopig geen verslag te doen van ADO-wedstrijden wil hij naar eigen zeggen rust kopen "tot we een beter gevoel hebben en ADO tot het inzicht is gekomen dat deze maatregel een heilloze weg is".