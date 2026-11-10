Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In groot deel van het land dichte mist

Samenleving
door anp
anp101126008 1
Volg ons op Google Nieuws
DE BILT (ANP) - In een groot deel van Nederland geldt tot dinsdag 12.00 uur code geel om plaatselijk dichte mist. Het KNMI meldt in de nacht van maandag op dinsdag dat de kans op mist zich uitbreidt naar meer plaatsen. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn.
De waarschuwing geldt voor vrijwel het hele land, met uitzondering van een gebied in het zuidwesten, op de Wadden en in Zuid-Limburg. Automobilisten moeten rekening houden met vertragingen en gevaarlijke situaties op de weg.
Het gaat om een gerichte waarschuwing van het KNMI. De weerdienst waarschuwt sinds begin vorige week niet meer voor hele provincies, maar heeft de werkwijze aangepast om er zo voor te zorgen dat mensen beter weten waar ze gevaarlijk weer kunnen verwachten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een kroket, een frikandel en een kaassoufflé liggen naast elkaar op een papieren bordje.

Zin in een frituursnack? Dit is de minst ongezonde hap uit de vitrine

shutterstock_2832099983

Je telefoon gaat. Onbekend nummer. Je neemt op, zegt 'hallo' en hoort niets. Even later hangt de beller op. Vreemd, maar onschuldig? Dit willen oplichters echt van je weten

IMG_5316

Raakt de miljonairsbelasting van PRO en Volt jouw spaargeld? Pas vanaf zo'n €1,3 miljoen, en je huis telt niet mee

Een vrachtwagenchauffeur zit in de cabine van zijn vrachtwagen op een parkeerplaats langs de snelweg.

Zoveel verdient een vrachtwagenchauffeur in Nederland, Polen en omliggende landen

Een egel scharrelt in de schemering tussen bruine herfstbladeren in een tuin.

Heb je egeltjes in je tuin? Dít kun je het beste voor ze doen: 'Een te klein egelhuisje is een doodskistje'

een op veertien bewoners sociale huurwoning verdient te veel1656649475

Huurtoeslag en een pensioenfonds dat invaart? Geef je nieuwe inkomen nu door, anders betaal je in 2028 honderden euro's terug

Loading