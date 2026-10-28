In hoger beroep veertien jaar cel voor 'abortusmoord' Diemen

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft woensdag in hoger beroep de 55-jarige Dennis van E. veroordeeld tot veertien jaar cel voor de moord op zijn ongeboren kind en de fatale mishandeling van de moeder daarvan, de 32-jarige Braziliaanse Patricia Oliveira dos Santos.

Van E. meldde zich op 18 oktober 2019 op een politiebureau in zijn woonplaats Diemen en zei dat zijn vriendin en hun baby dood in zijn huis lagen. In het daaropvolgende onderzoek is gebleken dat de man zijn vriendin, die toen 32 tot 37 weken zwanger was, abortuspillen, alcohol en verschillende soorten drugs had gegeven. Oliveira dos Santos was zwanger van een zoon. Van E. wilde per se een dochter. Volgens het hof heeft hij "doelbewust het leven van de baby willen beëindigen en bovendien onaanvaardbare risico's genomen met het leven van zijn vriendin".

Van E. en Oliveira dos Santos hadden elkaar leren kennen in de Braziliaanse kustplaats Fortaleza. De Diemenaar ging daar geregeld op vakantie. Oliveira dos Santos leefde er in armoede en was sekswerker. Zij had al twee zonen. Van E. heeft haar naar Nederland gehaald.

Geen tbs

De rechtbank veroordeelde Van E. in 2024 tot zestien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het hof heeft geen tbs opgelegd, omdat de verdachte aan geen enkel onderzoek heeft willen meewerken en er door deskundigen geen stoornis is vastgesteld. Daardoor is niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor het opleggen van tbs, aldus het hof. Vijftien jaar cel had het hof een passende straf gevonden, maar het hield bij de strafoplegging rekening met de jarenlange vertraging die de zaak heeft opgelopen.

In hoger beroep had het Openbaar Ministerie vijftien jaar en negen maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist.