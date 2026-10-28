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Russische buitenlandminister bij G20-vergadering in VS

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische minister Sergej Lavrov schuift eind deze week aan bij de vergadering van buitenlandministers van de G20 in de Verenigde Staten. De VS, dit jaar voorzitter van de groep van twintig grote economieën, hadden Rusland uitgenodigd.
Lavrov reist voor de bijeenkomst vrijdag naar de VS, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Mogelijk spreekt hij in de kantlijn van de G20-vergadering in Atlanta ook collega's over de nieuwe onderhandelingsronde met Oekraïne later deze maand.
Nederland is meestal ook bij G20-bijeenkomsten, maar minister Tom Berendsen heeft ditmaal geen uitnodiging gekregen. Zijn collega's van grote Europese landen als Frankrijk, Duitsland en Polen lopen wel de kans Lavrov tegen het lijf te lopen. Onder anderen de Poolse minister heeft al gezegd Lavrov niet te willen ontlopen.
Premier Rob Jetten en de Russische president Vladimir Poetin zijn allebei uitgenodigd voor de G20-top in december. Jetten laat nog open of hij gaat als Poetin komt.
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