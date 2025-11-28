ECONOMIE
Trump verleent gratie aan oud-president van Honduras

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 23:42
anp281125190 1
WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag aangekondigd de voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernández gratie te verlenen. Hernández zit in de Verenigde Staten een gevangenisstraf van 45 jaar uit voor drugssmokkel.
Trump maakte het besluit bekend in een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin sprak hij ook opnieuw zijn steun uit voor Nasry Asfura, de kandidaat van de conservatieve Nationale Partij bij de presidentsverkiezingen in Honduras dit weekend en partijgenoot van Hernández. Trump waarschuwde daarbij dat de VS geen financiële steun meer naar het Centraal-Amerikaanse land zullen sturen als Asfura de verkiezingen niet wint.
De 67-jarige Asfura, een bouwmagnaat en voormalig burgemeester van de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa, neemt het zondag op tegen een linkse advocaat en een rechtse tv-presentator.
Hernández was van 2014 tot 2022 president en werd enkele weken na het einde van zijn ambtstermijn uitgeleverd aan de VS.
