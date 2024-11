In ochtend geen treinen in noorden en oosten door staking ProRail

ARNHEM (ANP) - Het treinverkeer in het noorden en oosten van het land ligt vrijdagochtend tot 09.00 uur stil door de staking bij ProRail. Het is de zesde en voorlopig laatste keer dat medewerkers van de spoorwegbeheerder staken, in het cao-conflict tussen ProRail en vakbond FNV. Vrijdag leggen ze het werk neer op de verkeersleidingsposten in Arnhem, Groningen en Zwolle.

Door de staking rijden er geen treinen naar plaatsen als Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Nijmegen, Enschede en Zwolle. Het gaat om zowel treinen van NS als van regionale vervoerders als Arriva en Keolis.

Een extra complicatie voor inwoners van de provincie Groningen is dat daar tot vrijdagochtend code oranje geldt voor gladheid door sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. Het autoverkeer kan daar net als donderdagavond grote hinder van ondervinden.

Na 09.00 uur gaan de treinen weer rijden, al waarschuwt NS dat het even kan duren voordat alle treinen weer volgens dienstregeling rijden. Bij eerdere stakingen kwam het treinverkeer na de staking snel weer op gang. Treinreizigers krijgen het advies om kort voor vertrek de reisplanner te bekijken.

Mogelijk volgen later nieuwe acties. Woensdag zeiden FNV en ProRail dat ze nog niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Daardoor dreigen grootschaliger acties op het spoor. Twee andere vakbonden, CNV en VHS, doen niet mee met de acties. Hun leden gingen eerder wel akkoord met het aanbod van ProRail.