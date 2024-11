BBC: Rusland levert Noord-Korea olie in ruil voor troepen

LONDEN (ANP) - Rusland heeft naar schatting sinds maart meer dan een miljoen vaten olie aan Noord-Korea geleverd. Dat meldt de BBC op basis van een analyse van satellietbeelden door de Britse onderzoeksgroep Open Source Centre. Experts en buitenlandminister David Lammy hebben tegen de BBC gezegd dat het om betalingen gaat voor wapens en soldaten die Noord-Korea aan Rusland levert.

Op de satellietbeelden is volgens de BBC te zien dat zeker twaalf Noord-Koreaanse tankers de afgelopen acht maanden 43 keer Port Vostotsjny hebben aangedaan, een haven in het Verre Oosten van Rusland, aan de Japanse Zee. De schepen lijken leeg aan te komen en volgeladen terug te varen naar havens in Noord-Korea.

Rusland negeert met de levering de sancties die de Verenigde Naties aan Noord-Korea hebben opgelegd. Noord-Korea mag geen olie kopen op de vrije markt en mag jaarlijks niet meer dan een half miljoen vaten geraffineerde olie ontvangen.

Volgens Zuid-Korea, Oekraïne en de Verenigde Staten heeft Noord-Korea zo'n 10.000 soldaten naar Rusland gestuurd. Een deel van hen zou meevechten in de grensregio Koersk, die deels door Oekraïne is bezet. Sinds augustus vorig jaar zou Noord-Korea ook meer dan 13.000 containers met wapens naar Rusland hebben gestuurd, waaronder ballistische raketten en antitankwapens. Rusland en Noord-Korea sloten begin deze maand ook een defensiepact. Onderdeel daarvan is dat de landen elkaar te hulp schieten als ze worden aangevallen.