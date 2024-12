In topsnelheid stemmen EU-leiders in met afspraken, nu discussie

BRUSSEL (ANP) - António Costa, de nieuwe voorzitter van de toppen van EU-regeringsleiders, heeft een van zijn beloftes donderdag al waargemaakt. Niet lang nadat de EU-top in Brussel van start was gegaan, zijn de afspraken over onder meer Oekraïne, migratie en het Midden-Oosten allemaal al akkoord bevonden. Daarmee wordt ruimte geschapen voor echte discussies, is het idee van de Portugese Costa.

Raadsvoorzitter Costa wil dat er tijdens de vergaderingen niet meer oeverloos over punten, komma's en kleine aanpassingen in de teksten wordt onderhandeld. De op ambassadeursniveau voorbereide en uitonderhandelde teksten moeten onder zijn voorzitterschap tijdens de top worden goedgekeurd, zonder dat er een of meerdere regeringsleiders toch nog een woordje in een tekst willen veranderen. Dat lijkt een kleinigheid, maar bij de andere regeringsleiders en hun ambassadeurs gaan dan de alarmbellen af. Zij moeten de voorgestelde aanpassing goed bekijken om te voorkomen dat ze met een afspraak akkoord gaan, die helemaal verkeerd uitpakt.