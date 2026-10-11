Ina Klaassen, directeur van Rotterdams museum Boijmans, overleden

ROTTERDAM (ANP) - Ina Klaassen, directeur van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, is zondag overleden. Ze was ernstig ziek. In mei legde ze haar werkzaamheden neer.

Klaassen werd geboren in 1969. In 2013 werd ze zakelijk leider van het Boijmans. Sinds 2019 was ze directeur, in de eerste jaren samen met Sjarel Ex. "Met haar bevlogenheid, daadkracht, humor en diepe liefde voor kunst én voor Rotterdam heeft Ina een betekenisvolle stempel gedrukt op het museum, de stad en op iedereen die met haar samenwerkte", laat het museum weten. Ze was betrokken bij de verbouwing van het hoofdgebouw van het museum en de komst van het depot ernaast.

Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ze kreeg die taak toen Klaassen haar werkzaamheden neerlegde.