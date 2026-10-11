ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stille tocht in Amsterdam voor gedode Palestijnse kinderen

Samenleving
door anp
anp111026076 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Ongeveer 250 demonstranten houden in het centrum van Amsterdam een stille tocht waarmee ze aandacht vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. De stille tocht onder leiding van Amnesty International begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep zich om 14.00 uur aan bij een nationaal pro-Palestijns protest.
De demonstranten dragen een groot namendoek met ruim 21.600 namen van kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023, de dag van de aanval van Hamas op Israël.
Alle namen zijn vorige maand in tien dagen tijd in Utrecht en Amsterdam door 550 mensen geschreven op witte doeken, die nu zijn samengevoegd tot een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Een spreekster op het podium noemde het een monument voor de Palestijnse kinderen en een aanklacht tegen de genocide.
"Door de namen op te schrijven, maken we zichtbaar dat ieder kind een leven, een naam en een verhaal heeft", aldus Amnesty International. Volgende week zondag wordt het doek door Utrecht gedragen.
loading

POPULAIR NIEUWS

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

Yeşilgöz beloofde VVD-kiezers: niet met Pro. Nu wil ze het wél, op één voorwaarde (en bij stikstof zelfs zonder)

ANP-567028866

In deze polder staan ineens ruim 200 ooievaars, en de reden zit onder het gras

radiatorventilator_header_AI

Spaargeld bij deze vijf banken? Je loopt mogelijk honderden euro’s rente mis

shutterstock_2748634255

Je betaalt voor ‘extra vierge’ olijfolie, maar 15 van de 27 geteste flessen maken die belofte niet waar

energieverbruik per persoon gedaald tot laagste niveau sinds 19701696890030

Wordt de ene kamer bloedheet en blijft de andere koud? Dan stook je mogelijk tot 15 procent te veel

cbs energieplafond drukt inflatie in januari1675927252

Ruim 300.000 adressen betalen te veel voor hun stroomaansluiting. Maar terug is soms geen optie

Loading