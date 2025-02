DEN HAAG (ANP) - Bij de ingang van de Tweede Kamer is een incident geweest, waarna het gebouw en de ruimte bij de grote hal zijn vergrendeld.

De reden is onbekend, de beveiliging wil niets zeggen. Een andere bron zegt dat er iets via de meldkamer is binnengekomen. De marechaussee is binnen.

De debatten die nog gaande waren, zijn stopgezet. Een debat, in een kleinere zaal, is onderbroken.