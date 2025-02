Indringer aangehouden die Kamergebouw binnenkwam met steekwapen

DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer is donderdag iemand met een steekwapen naar binnengedrongen. Hij is daarop aangehouden door de marechaussee, bevestigt de politie. Vanwege het incident zijn de ingangen van het Kamergebouw en de grote hal afgesloten. De beveiliging in de Kamer wilde niets erover kwijt.

Volgens bronnen ging het om een man met een mes die over de poortjes was gesprongen.

Een debat dat nog gaande was in een kleinere zaal, werd stopgezet.

Inmiddels is een kleinere personeelsingang weer geopend.