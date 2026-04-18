India eist opheldering van Iran over beschieting van schepen

NEW DELHI (ANP/RTR) - De Indiase autoriteiten willen opheldering van Iran over het beschieten van twee vrachtschepen in de Straat van Hormuz die, naar nu blijkt, onder Indiase vlag voeren. De Iraanse ambassadeur is ter verantwoording geroepen.

Iran zou zaterdag weer scheepverkeer toestaan de zeestraat te passeren, maar trok die toestemming dezelfde dag ook weer in. Reden is de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Iran wil dat die nu eerst wordt opgeheven. De doorgang is cruciaal voor de wereldwijde olie-export.

Kort nadat Iran had besloten de zeestraat weer af te sluiten, werden twee vrachtschepen beschoten. Eén tanker werd aangevallen door de Iraanse Revolutionaire Garde, stelde de Britse zeehandelsorganisatie UKMTO. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Iran liet de voorbije weken olietankers sporadisch passeren en maakte daarvoor afspraken met verschillende landen, waaronder juist ook India. Deze landen betaalden tol voor een doorvoer.