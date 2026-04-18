Schutter opent vuur in Kyiv, meerdere doden

KYIV (ANP/AFP/RTR) - Bij een schietpartij in Kyiv zijn meerdere doden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Vitali Klytsjko. De politie heeft de man achtervolgd in een supermarkt, waar schoten worden gemeld.

Klytsjko meldt op Telegram dat een "speciale operatie" bezig is om de man op te pakken en dat hij zich momenteel in een supermarkt bevindt. "Volgens voorlopige informatie worden er ook schoten gelost in de supermarkt. Door de schietpartij zijn meerdere doden en gewonden gevallen."