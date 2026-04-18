Peet helpt korfballers DVO aan eerste landstitel in de zaal

ROTTERDAM (ANP) - De korfballers van DVO uit Bennekom hebben voor het eerst de Nederlandse titel in de zaal veroverd. De ploeg van coaches Jeroen van Brakel en Reinier Rense was in een zenuwslopende finale van de Korfbal League nipt te sterk voor Fortuna uit Delft. In een uitverkochte zaal met 11.000 supporters werd het in Ahoy 31-30. Rosalie Peet maakte in de laatste minuut de beslissende score voor DVO.

De club uit Bennekom stond voor de derde keer in de zaalfinale. In 2023 en 2024 moest het de landstitel aan PKC laten. De titelverdediger werd dit jaar in de play-offs uitgeschakeld door Fortuna.

DVO begon goed aan de wedstrijd en pakte al snel een 3-1-voorsprong. Na een fase waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren, had DVO na tien minuten een marge van 4 punten opgebouwd (11-7). Toch was het Fortuna dat halverwege op voorsprong stond. Mede dankzij treffers van Nik van der Steen en Fleur Hoek stond het bij rust 17-15 voor de ploeg uit Delft.

Topscorer

In een spannende tweede helft kwam DVO een aantal keer op gelijke hoogte, maar leek Fortuna de overwinning niet uit handen te geven. Totdat Peet de ploeg uit Bennekom met zo'n zes minuten te gaan toch met 27-26 aan de leiding bracht. De teams gingen de laatste minuut in met een gelijke stand van 30-30. Een doelpunt van Peet betekende de beslissing in het kampioenschap: 31-30. Het is voor het tweede jaar op rij dat Fortuna de zaalfinale verliest.

De gevierde Peet was met 11 doelpunten topscorer aan de kant van DVO. Nik van der Steen scoorde namens Fortuna 8 keer.