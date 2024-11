India praat voor het eerst met minister van Afghaanse Taliban

KABUL (ANP/BLOOMBERG) - India heeft voor het eerst gesproken met de minister van Defensie van de Afghaanse Taliban. Een Indiase delegatie reisde af naar Afghanistan: een teken dat India bereid is om betrekkingen op te bouwen met de groepering die in 2021 de macht greep.

Het gesprek ging volgens India onder meer over de handel, het uitbreiden van de betrekkingen en het leveren van meer humanitaire hulp aan Afghanistan. De Taliban zeggen India te hebben verzocht om de ambassade in Kabul weer te openen en om visa af te geven aan Afghanen.

India sloot de ambassade in Afghanistan in augustus 2021, toen de Taliban de macht overnamen na de chaotische terugtrekking van Amerikaanse troepen. Sindsdien is er slechts een handvol landen dat banden onderhoudt met de Taliban, zoals Rusland, China en Pakistan. Verreweg de meeste landen erkennen de heerschappij van de groepering niet, mede om de vele mensenrechtenschendingen onder het bewind van de Taliban.