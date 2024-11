5 minuten extra bewegen per dag is al goed voor je bloeddruk

Véél beweging is niet nodig, stellen onderzoekers in een nieuwe studie. Vijf minuten extra per dag zou al genoeg zijn om de bloeddruk te verlagen.

Hoge bloeddruk treft wereldwijd 1,28 miljard volwassenen en is een van de grootste oorzaken van vroegtijdige sterfte. Het kan leiden tot beroertes, hartaanvallen, hartfalen, nierbeschadiging en veel andere gezondheidsproblemen. Het wordt vaak een silent killer genoemd vanwege het gebrek aan symptomen.

Experts weten al lang dat lichaamsbeweging goed is voor het hart. Maar onderzoekers van University College London en de Universiteit van Sydney wilden nagaan of zelfs een kleine extra inspanning al een verschil kon maken.

Intensieve lichaamsbeweging

In de studie volgden ze ongeveer 15.000 mensen die 24 uur per dag activiteitsmeters droegen om de relatie tussen dagelijkse beweging en bloeddruk te onderzoeken. De resultaten toonden aan dat slechts vijf minuten extra beweging per dag, zoals traplopen of fietsen naar de winkel, genoeg was om de bloeddruk te verbeteren. Hoofdonderzoeker Jo Blodgett van UCL vertelt: “Onze bevindingen suggereren dat voor de meeste mensen intensieve lichaamsbeweging de sleutel is tot het verlagen van de bloeddruk, meer dan minder inspannende vormen van beweging zoals wandelen.

“Het goede nieuws is dat het niet lang duurt om een positief effect op de bloeddruk te zien, ongeacht je fysieke mogelijkheden. Wat uniek is aan onze bewegingsvariabele, is dat het alle activiteiten omvat die tot lichaamsbeweging leiden, van traplopen tot een korte fietsrit, en ze kunnen gemakkelijk in de dagelijkse routine worden geïntegreerd.”

Bij de deelnemers die niet veel aan lichaamsbeweging deden, had wandelen nog steeds positieve effecten op de bloeddruk, aldus Blodgett. “Maar als je echt je bloeddruk wilt verlagen, heeft het meer effect om je hart- en vaatstelsel uit te dagen door intensievere lichaamsbeweging.”

Systolische en diastolische bloeddruk

Vijf minuten extra lichaamsbeweging die de hartslag verhoogt, kan de systolische bloeddruk (SBP) met 0,68 mmHg en de diastolische bloeddruk (DBP) met 0,54 mmHg verlagen.

Systolisch is het bovenste getal in een bloeddrukmeting en vertegenwoordigt de druk wanneer het hart bloed door het lichaam pompt. Diastolisch is het onderste getal en geeft de druk weer wanneer het hart tussen de slagen in rust. Op bevolkingsniveau staat een verlaging van 2 mmHg in SBP en 1 mmHg in DBP gelijk aan een vermindering van het risico op hartaandoeningen met ongeveer 10 procent, zeggen de onderzoekers.

Professor Emmanuel Stamatakis stelt tot besluit: “De bevinding dat slechts vijf minuten extra lichaamsbeweging per dag geassocieerd wordt met merkbaar lagere bloeddrukwaarden, benadrukt hoe krachtig korte periodes van intensievere beweging kunnen zijn voor het beheersen van de bloeddruk.”