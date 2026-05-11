ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Sinner probleemloos naar vierde ronde in Rome

Sport
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 17:19
anp110526141 1
ROME (ANP) - Jannik Sinner heeft zonder al te veel moeite de vierde ronde van het tennistoernooi in Rome bereikt. De Italiaanse nummer 1 van de wereld gunde Alexei Popyrin slechts twee games en won in twee sets: 6-2 6-0.
Daarmee boekte Sinner (24) zijn 25e overwinning op rij. Dit seizoen schreef hij achtereenvolgens de toernooien van Indian Wells, Miami, Monaco en Madrid op zijn naam.
Op het gravel in de Italiaanse hoofdstad dwong Sinner de mondiale nummer 60 er in de eerste game al toe zijn opslagbeurt in te leveren en deed dat later in de eerste set nog eens. Ook in de tweede set slaagde Popyrin (26) er niet in zijn eerste opslagbeurt te behouden. Sinner gunde de Australiër in de tweede set geen game en besliste de partij na ruim een uur in zijn voordeel.
In de vierde ronde treft Sinner zijn landgenoot Andrea Pellegrino.
loading

POPULAIR NIEUWS

216659526 m

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

26940060 m

Waarom we ons niets meer herinneren van onze babytijd

d3600b45-3801-42d5-83f2-c2727729d2db-cover17

Arts verwijdert verkeerd orgaan bij ‘routine-ingreep’: patiënt (70) overlijdt in Florida

156838829_m

Toerisme: de 10 meest bezochte landen

73102548_m

Nieuwe kankerbehandeling maakt wetenschappers enthousiast: "We hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien”

88217605_m

Je glasvezelkabel luistert mee: wetenschappers slaan alarm over nieuw privacyrisico

Loading