Tennisser Sinner probleemloos naar vierde ronde in Rome

ROME (ANP) - Jannik Sinner heeft zonder al te veel moeite de vierde ronde van het tennistoernooi in Rome bereikt. De Italiaanse nummer 1 van de wereld gunde Alexei Popyrin slechts twee games en won in twee sets: 6-2 6-0.

Daarmee boekte Sinner (24) zijn 25e overwinning op rij. Dit seizoen schreef hij achtereenvolgens de toernooien van Indian Wells, Miami, Monaco en Madrid op zijn naam.

Op het gravel in de Italiaanse hoofdstad dwong Sinner de mondiale nummer 60 er in de eerste game al toe zijn opslagbeurt in te leveren en deed dat later in de eerste set nog eens. Ook in de tweede set slaagde Popyrin (26) er niet in zijn eerste opslagbeurt te behouden. Sinner gunde de Australiër in de tweede set geen game en besliste de partij na ruim een uur in zijn voordeel.

In de vierde ronde treft Sinner zijn landgenoot Andrea Pellegrino.