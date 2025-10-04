ECONOMIE
Tientallen gewonden bij Russische aanval op passagierstrein

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 13:30
anp041025072 1
KYIV (ANP/RTR) - Tientallen mensen zijn gewond geraakt bij een Russische droneaanval op een treinstation en een passagierstrein in het noorden van Oekraïne. Dat deelt president Volodymyr Zelensky op Telegram.
Ook Oekraïense media schrijven over de Russische aanslag op het station van Sjostka. President Zelensky publiceerde een filmpje van een brandende passagierswagon in zijn Telegrambericht. De getroffen trein was op weg naar Kyiv. Alle hulpdiensten zijn aanwezig. Tot dusver worden zo'n dertig gewonden gemeld. Er zijn vooralsnog geen berichten over doden.
"Rusland kan niet ontgaan zijn dat het burgers zou raken", zei Zelensky. "Dit is terrorisme dat de wereld niet mag negeren."
Rusland heeft zijn luchtoffensief tegen de Oekraïense spoorweginfrastructuur de laatste tijd geïntensiveerd, met bijna dagelijkse aanvallen in de laatste twee maanden.
