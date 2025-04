Indonesische mensenrechtengroepen vrezen voor autoritaire regering

JAKARTA (ANP) - Mensenrechtengroepen in Indonesië hebben hun bezorgdheid geuit over een terugkeer naar een autoritaire bestuursstijl onder president Prabowo Subianto, die sinds zes maanden aan de macht is.

Vorige maand besloot het parlement om militairen in actieve dienst toe te staan te werken in veertien overheidsinstellingen inclusief het Openbaar Ministerie. Mensenrechtengroepen vrezen dat dit de wettelijke controle op militair misbruik verzwakt. Voorheen konden militairen in tien overheidsinstellingen werken. Tegen deze uitbreiding zijn mensen de straat op gegaan. Ze willen dat de militairen terugkeren naar de kazernes.

Mensenrechtengroepen zijn bang dat Indonesië terugvalt in het systeem van dictator Suharto, die het land meer dan dertig jaar met ijzeren vuist regeerde. Onder Suharto was Prabowo commandant van een elite-eenheid die sociale onrust moest neerslaan.

Journalisten zeggen dat de persvrijheid onder Prabowo opnieuw wordt beknot.